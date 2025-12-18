Habertürk
        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 95 - Rapid Bucuresti: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 95 - Rapid Bucuresti: 87 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Kadınlar Eurocup 1. tur rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Romanya ekibi Rapid Bucuresti'yi konuk etti. Karşılaşmayı 95-87'lik skorla kazanan ÇBK Mersin, son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:54 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:54
        Çimsa ÇBK Mersin, Basketbol Kadınlar Eurocup 1. tur rövanş maçında konuk ettiği Rumen ekibi Rapid Bucuresti’yi 95-87 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Aleksandar Radonjic, Gilbert Hoxha, Elldin Uglari

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 11, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Juskaite 19, Sventoraite 4, Geiselsoder 24, Burke 23, Vanloo

        RAPİD BUCURESTİ: Cuic 27, Ghizila 5, Bobar 10, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkoviç 10

        1’İNCİ PERİYOT: 24-27

        2’NCİ PERİYOT: 48-47

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-60

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 95-87

