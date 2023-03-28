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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Serdar Çevirgen´den FIBA´ya eleştiri

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, Euroleague Kadınlar Dörtlü Final'inin oynanacağı salonu eleştirdi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Serdar Çevirgen´den FIBA´ya eleştiri
DHA

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, FIBA tarafından EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final organizasyonunun 14-16 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da yapılacak olmasına tepki gösterdi. Organizasyona ev sahipliği yapmak için kriterlerin belli olduğunu ve Kralovka Arena'nın bu kriterleri karşılamadığını belirten Çevirgen, kendi başvurularının ise olumsuz sonuçlandığını söyledi. Aynı şehirde çok daha yüksek kapasiteli bir salonun olduğunu ve Dörtlü Final organizasyonunun o salonda oynanması için gerekli başvuruları yapacaklarını aktaran Çevirgen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 EuroLeague Women Dörtlü Finallerini ülkemiz Türkiye'ye almak için FIBA'ya geçtiğimiz haftalarda başvuruda bulunduk. İki Türk takımının finale kalması ve kupanın ülkemize gelmesi noktasında çok önemli olduğuna inandığımız bu başvuru ne yazık ki olumsuz sonuçlandı.

Salon kapasitesi, salon teknik özellikleri, şehirdeki tesisler vb. özelliklerden oluşan FIBA regülasyonlarına tamamen uymamıza, FIBA tarafından talep edilen teminatların, Sayın Mersin Valimiz ve Sayın Mersin BŞB Başkanımızın destekleriyle üzerinde bir teklif yapmamıza rağmen, dörtlü finaller, salonu FIBA regülasyonlarına uymayan Çekya takımı Prag'a verildi.

Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Sayın Ömer Onan, Genel Sekreter Sayın Serhan Antalyalı'nın büyük hassasiyet göstermesine rağmen, FIBA'nın, kendi belirlediği regülasyonlara aykırı bir şekilde, dörtlü final organizasyonunu Prag'a vermesini kınıyoruz.

2021 ve 2022 dörtlü finallerinin ülkemizde yapılmasından ötürü, 2023 dörtlü finallerinin bir başka ülkeye verilme tercihini anlamamız mümkün olsa da; bu tercihin, FIBA'nın kendi belirlediği regülasyonlara uymayan, 2500 kişilik, çağdışı bir salondan yana kullanılması skandal bir karardır. Çünkü FIBA regülasyonlarında, dörtlü finallerin üst üste bir ülkede oynanmasıyla ilgili herhangi bir kural bulunmazken, salon özellikleriyle ilgili net kriterler mevcut olup, seçilen salonun bu kriterleri karşılamadığı ortadadır.

Özellikle aynı şehirde 15.000 kişilik modern bir salon varken, merdiven altı vücut geliştirme salonlarından hallice bu salonda düzenlenecek dörtlü finallerin, EuroLeague marka değerinden çalacağı açıktır. Biz Avrupa basketboluna yaptığımız bunca yatırımın karşısında, bu usulsüzlüğü kabul etmiyoruz. FIBA'nın kendi regülasyonlarına aykırı tutumuna anlam veremiyor, ÇBK Mersin Basketbol Organizasyonu olarak kimseden korkumuz olmadığını, her şartta hedefimize ulaşacağımızı tüm basketbol kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Fakat bu salonun Avrupa kadın basketbolunun en önemli organizasyonunu kaldıracak kapasitede bir salon olmadığını düşünüyor, basketbolun güzelliklerini yansıtmada eksik kalacağına inanıyor dörtlü finallerin, en azından Prag'daki daha modern salon olan O2 Arena'ya alınmasını istiyoruz ve gerekli talepleri FIBA'ya ileteceğiz.

Biz Prag'da yaşanacak bir Türk finaline inanıyoruz ve bu şölenin, FIBA'dan, dörtlü finalleri, regülasyonlara aykırı olduğu apaçık ortada olan bu salon yerine regülasyonlarına uyan ve Avrupa'nın en modern tesislerinden olan O2 Arena'da oynatmasını talep ediyoruz.

Dörtlü finallerdeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding camiasına da başarılar diliyoruz."

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