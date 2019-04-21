Çenesiz, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sektörde yaklaşık 2 bin firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Çenesiz, 2018 yılında çimentoda 609 milyon dolarlık, camda 775 milyon dolarlık, seramikte 1 milyar 159 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Geçen yıl toplam sektör ihracatının, 2017'ye göre yüzde 12 arttığını ve 3,2 milyar dolara ulaştığını belirten Çenesiz, "Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. 2023'e kadar ise yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Sektörün son dönemde yüksek kapasiteli modern tesislerle, tasarım kalitesini geliştirdiğinin altını çizen Çenesiz, bu bağlamda hızla büyüdüklerini vurguladı. Geçen yıl sonu itibarıyla sektörün, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD olmak üzere 200 noktaya ihracat yaptığına işaret eden Çenesiz, "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde titizlikle çalıştık ve ihracatımızı artırmak için yeni hedef pazarlar da tespit ettik. Hedef pazarlarımız çimento sektöründe İsrail, Suriye, Rusya, Gana, Gine, Senegal, seramik sektöründe Almanya, İngiltere, Fransa, Orta Doğu, Körfez ile Sahraaltı Afrika ülkeleri, cam sektöründe ise İngiltere, Almanya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı." ifadesini kullandı.
Çenesiz, Türk çimento, cam ve seramik sektörlerinin köklü geçmişiyle, dünyada üretim ve ihracatta ilk sıralarda yer aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemiz çimento sektöründe, Avrupa üretim ve ihracatında lider konumda, dünya üretim sıralamasında dördüncü, ihracat sıralamasında ise üçüncü. Seramik sağlık gereçleri üretiminde ve ihracatında Avrupa'da lider konumunda olan Türkiye dünyada beşinci, seramik kaplama malzemeleri ihracatında Avrupa'da üçüncü, dünyada beşinci, seramik kaplama malzemeleri üretiminde ise Avrupa'da yine üçüncü sırada. Düz cam, cam ev eşyaları ve camdan sınai kaplarla dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Türkiye, Avrupa'da cam ihracatında onuncu sırada bulunuyor."
Çenesiz, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğine bağlı firmaların, yurt dışı yatırımları ve yurt dışından şirket alımları konusunda da son derece başarılı olduğunu dile getirdi.
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