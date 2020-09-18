Cebe inen kredi kartı

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Akbank müşterileri artık Axess Mobil, Akbank Mobil, Akbank Internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişebilecekler. Bu yeni özellik ile Axess ve Wings sahipleri kartlarını anında kullanmaya, chip-para kazanmaya, Mil Puan biriktirmeye, yüz binlerce anlaşmalı üye işyerinde taksit ve ayrıcalıklardan faydalanmaya hemen başlayabilecekler.

Akbank kredi kartları ile sunulan dijital deneyimin dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, aynı zamanda yepyeni bir tasarım ile müşterilere sunulan Axess ile ilgili şunları söyledi: “Sektörü ileri taşımak adına Akbank Ödeme Sistemleri’nde de banka genelinde olduğu gibi bütünsel dijital dönüşüm stratejisini hayata geçiriyoruz. Özellikle Covid-19 döneminde müşteri alışkanlarında dijitalleşmeyi ivmelendirecek çok hızlı bir değişim yaşandı. Bu değişim hem alışveriş hem de ödeme yöntemlerine yansıdı. Değişen müşteri alışkanlıkları ve dinamikler bizlere bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz dijital yatırımların doğruluğunu bir kez daha gösterdi. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı ve müşterilerimizin dijital çözümlere eğiliminin daha da arttığı bu dönemde, dijital ödemeler tecrübemizi arkamıza alarak Türkiye’de bir ilk olacak yepyeni bir ürünün müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Akbank kredi kartlarında artık, kartların anında cebe indiği, benzersiz bir dijital dönem bizleri bekliyor."

BAŞTAN SONA DİJİTAL YOLCULUK

Civelek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de kredi kartlarında Digital First programını Mastercard ile hayata geçiren ilk banka olduk. Bu yeniliğin arkasına her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi odağımızı ve tasarım gücümüzü koyduk. Müşterilerimize sunduğumuz bu yeniliği baştan sona dijital bir yolculuk olarak tasarladık. Kredi kartlarında başvurudan kullanıma tüm müşteri deneyimini, tüm akışlarımızı, elimizden düşürmediğimiz telefonlarımıza entegre ettik. Artık müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini Axess Mobil ve Akbank Mobil üzerinden hemen görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyorlar. Müşterilerimiz kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden hızlıca erişebiliyor, aynı zamanda internet alışverişlerinde kullanacakları kartlarının limitlerini kolayca değiştirebiliyorlar. Türkiye’de bir ilk olan bu dijital deneyimi sadece ürün özellikleriyle sınırlı tutmadık ve müşteri deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak kart tasarımımıza da aynen taşıdık. Globalde birçok yenilikçi ödeme altyapısının kart tasarımını yapmış bir ajans ile çalışarak Axess kart tasarımımıza yepyeni bir soluk getirdik. Yeni kart tasarımımız ile müşterilerimizde, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik. Yeni Axess kart tasarımımız ile Türkiye’nin ilk numarasız kredi kartını müşterilerimize sunuyor olmak da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Müşterilerimiz kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden güvenli bir şekilde hızlıca erişebilecekler."

ÖZEL KAMPANYA

Temassız ödeme konusunda zaten pazarın çok önünde bir kullanım alışkanlığına sahip olan müşterilerinin sundukları bu dijital deneyim ile birlikte önümüzdeki dönemde ödemeleri için ceplerinden kartlarından çok telefonlarını çıkartacaklarını ifade eden Civelek, " Hızla dijitalleşen dünyada çok kısa sürede tüm kredi kartı başvurularımızın yüzde 90’ının bu yeni kartımızdan alınmasını bekliyoruz. Lansmana özel bir de kampanyamız bulunuyor. İlk kez Axess veya Wings sahibi olan müşterilerimiz, Amazon.com.tr, GittiGidiyor, Hepsiburada, n11 veya Trendyol’dan yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişine 100 TL kaybolmayan chip-para hediye kazanacaklar. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve hayatlarını her aşamada kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmeye ve kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE ÖRNEK OLUYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan: “Mastercard olarak hızla dijitalleşen dünyada, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin ve Türk bankalarının her zaman olduğu gibi bu dönemde de yenilikçi teknolojilere gösterdiği ilgi ve uygulama hızı bizleri gururlandırıyor. İlk kez Apple ile tanıtılan ve ödeme teknolojilerinde yeni bir standart olacağına inandığımız Digital First programını, Türkiye’de de Akbank ile lanse etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ticari ekosistemdeki dijitalleşme hızı diğer pazarlara da örnek oluyor. Bu dönemde, yenilikçi teknolojilerin uygulamaya geçtiği öncü pazarlardan birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.