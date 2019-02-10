UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan basınından La Repubblica gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.



Ceferin, ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan çeşitli kulüplerin sorun yaşadığı Finansal Fair Play anlaşmaları ile ilgili önemli mesajlar vererek "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için Finansal Fair Play kurallarında reforma gideceğiz. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istiyoruz. Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" diye konuştu.



FENERBAHÇE VE GALATASARAY SINIRLANDIRMAYA GİTMİŞTİ



Hatırlanacağı gibi Galatasaray, UEFA ile 2022 yılına kadar dek yapılandırma anlaşması yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu anlaşmayla transfer harcamalarında ve maaş bütçesinde belli sınırlandırmalara gitmeyi kabul etmişti. UEFA ile eski başkan Aziz Yıldırım döneminde benzer bir anlaşma imzalayan Fenerbahçe'de ise mevcut başkan Ali Koç, yeniden yapılanma konusunda aralık ayında yaptığı açıklamada "Ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına uyamayacağız. Bu sezon 60 milyon Euro kâr elde etmemiz lazım, bu da mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Kanarya, UEFA ile son olarak 31 Ocak'ta bir toplantı gerçekleştirmişti.