'Cehennem Silahı' dönüyor

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden, Mel Gibson ve Danny Glover'ın başrolleri paylaştığı 'Cehennem Silahı'nın (Lethal Weapon) beşinci filmi için çalışmalara başlandı.

Yapımcı Dan Lin, efsane serinin yönetmeni Richard Donner'ın filmin kahramanları Dedektif Martin Riggs ve ortağı Roger Murtaugh'ı yeniden buluşturacak senaryo üzerinde çalıştığını açıkladı.

Lin, serinin başrol oyuncuları Gibson ile Glover'ın yeniden Riggs ve Murtaugh olmaya sıcak baktığını belirtip ekledi: "Richard, Mel, Danny tüm orijinal kadro dönüyor. Artık her şey senaryoya kaldı."

1987-1998 yılları arasında dört filmi çekilen Cehennem Silahı serisinin 22 yıl sonra beyazperdeye dönemsiyle ilgili ilk fitili 2 yıl önce yönetmen Richard Donner, "Beşinci Cehennem Silahı'nı yapmak için hazırım. Adı 'Lethal Finale' ve çok karanlık bir film olacak" sözleriyle ateşlemişti.