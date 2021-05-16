Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Çekici ihracatı Nisan'da yüzde 721 arttı

Çekici ihracatında, Ocak-Nisan döneminde yüzde 154 artış yaşandı ve bu dönemde 50 ülkeye çekici ihraç edildi. Yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen 357 milyon 441 bin dolarlık çekici dış satımının yaklaşık 4'te biri Almanya'ya yapıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, çekici ihracatı geçen yılın aynı aylarına kıyasla Şubat'ta yüzde 80, Mart'ta yüzde 66 ve Nisan'da ise yüzde 721 arttı

Çekici ihracatı Nisan'da yüzde 721 arttı
AA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan ve ihracat tutarı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 501 artış gösteren çekici dış satımındaki yükseliş sürüyor. Çekici ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla Şubat'ta yüzde 80, Mart'ta yüzde 66 ve Nisan'da ise yüzde 721 arttı.

Ocak-Nisan 2020 döneminde 140 milyon 672 bin dolar olan çekici dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 154.1 yükselişle 357 milyon 441 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcileri ilk 4 ayda ihracat yaptıkları 50 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat ocak-nisan döneminde, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 161 artarak 32 milyon 786 bin dolardan 85 milyon 676 bin dolara yükseldi. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 24'ünü oluşturdu.

Sanayiciler, ikinci sıradaki Polonya'ya ocak-nisan ihracatını yüzde 681 artırarak 8 milyon 162 bin dolardan, 63 milyon 751 bin dolara taşıdı. İtalya ise aynı dönemde yüzde 85 yükseliş ve 37 milyon 381 bin dolar dış satımla üçüncü sırada yer aldı. Almanya, Polonya ve İtalya'ya yapılan 186 milyon 808 bin dolarlık ihracat, ocak-nisan toplam çekici dış satımının yüzde 52'sini karşıladı.

EN ÇOK İHRACAT AVRUPA'YA

Ocak-Nisan çekici ihracatında, 2020'nin aynı dönemine göre İspanya yüzde 127 artış ve 36 milyon 296 bin dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 40 yükseliş ve 36 milyon 245 bin dolarla 5'inci, Hollanda yüzde 182 artış ve 22 milyon 655 bin dolarla 6'ncı, Portekiz yüzde 175 yükseliş ve 12 milyon 91 bin dolarla 7'nci, Macaristan yüzde 197 artış ve 10 milyon 852 bin dolarla 8'inci, Slovakya yüzde 212 yükseliş ve 9 milyon 704 bin dolarla 9'uncu, Belçika da yüzde 733 artış ve 7 milyon 275 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene Ocak-Nisan aylarında ihracat olmayan Rusya'ya ise bu yılın aynı döneminde 5 milyon 293 bin dolarlık çekici satıldı.

Yine geçen yılın ilk 4 ayında çekici ihraç edilmeyen Tacikistan, Bangladeş, Letonya, Bahreyn, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Kırgızistan, Liberya, Kenya ve Kamerun'a da bu dönemde çekici gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mersin’e doğalgazlı otobüsleri ile yolcu taşıyacak
OTOMOBİLDoğalgazlı otobüsleri yollara çıkardı
İkinci elde en hızlı satılan markalar açıklandı
OTOMOBİLİkinci elde en hızlı onlar satıldı!
İşte en popüler otomobil markaları - haberler
OTOMOBİLİşte en popüler otomobil markaları!
Çip krizinde korkutan bilanço - haberler
OTOMOBİLÇip krizinde korkutan bilanço!
Skoda ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüdü
OTOMOBİLİlk çeyrekte yüzde 7.2 büyüdü
Otomobil markalarından Mayıs kampanyası
OTOMOBİLMayıs'a özel faizleri sıfırladılar!
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı
OTOMOBİLBinek otomobil ihracatında yüzde 20 artış
Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluk
OTOMOBİLMercedes-Benz Türk'e yeni sorumluluk
'İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor'
OTOMOBİL'İkinci el bayram sonrasını bekliyor'
Oyak Renault'tan 4 bin 700 konutun tüketimi kadar elektrik tasarrufu
OTOMOBİLBursa'daki elektrik tüketimini azalttı