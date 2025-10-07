Çekilmeye Sergen Yalçın önlemi!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde sayısal üstünlüğe rağmen yaşanan geri çekilme konusunu detaylı bir şekilde ele alacak.
Galatasaray deplasmanında 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 34. dakikada Rafa Silva'yı düşüren Davinson'un kırmızı kart görmesiyle oyuncu sayısıyla da üstünlüğü yakalamıştı.
Ancak 55. dakikada yenilen gole engel olamayan siyah-beyazlılar, sayısal üstünlüğe rağmen oyunu ele almakta zorlanırken yaşanan geri çekilme dikkat çekmişti.
Karşılaşmanın ardından da bu konuya değinen ve oyunculara geri çekilmeye dair herhangi bir talimat vermediğini vurgulayan teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada bu konuyu da detaylı bir şekilde ele alacak.
Derbinin devre arasında öğrencilerinden kendi oyunlarını sürdürmelerini istese de yaşanan geri çekilmeye anlam veremeyen Yalçın, bu alışkanlığı değiştirmeye kararlı.
SAYISAL ÜSTÜNLÜK SAHAYA YANSIMADI
34. dakikadaki kırmızı karttan sonra Galatasaray 6 şutta 2 isabet bulurken Beşiktaş ise 7 şutta 2 isabet bulmuştu.
Beşiktaş sayısal üstünlüğe rağmen topla oynamada %52'ye 48 gibi düşük bir oranla üstünlük kurarken bu periyotta Galatasaray rakip ceza sahasına 13 kez girdi, Beşiktaş'ta ise bu rakam 8'de kaldı.