Çekilmeye Sergen Yalçın önlemi!

Galatasaray deplasmanında 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 34. dakikada Rafa Silva'yı düşüren Davinson'un kırmızı kart görmesiyle oyuncu sayısıyla da üstünlüğü yakalamıştı.

Ancak 55. dakikada yenilen gole engel olamayan siyah-beyazlılar, sayısal üstünlüğe rağmen oyunu ele almakta zorlanırken yaşanan geri çekilme dikkat çekmişti.

Karşılaşmanın ardından da bu konuya değinen ve oyunculara geri çekilmeye dair herhangi bir talimat vermediğini vurgulayan teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada bu konuyu da detaylı bir şekilde ele alacak.

Derbinin devre arasında öğrencilerinden kendi oyunlarını sürdürmelerini istese de yaşanan geri çekilmeye anlam veremeyen Yalçın, bu alışkanlığı değiştirmeye kararlı.