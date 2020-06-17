Çekmeköy adı nereden geliyor?

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İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan ve 2008 yılında ilçe olan Çekmeköy'ün de bulunduğu bölge Orhan Gazi döneminde fethedildi. Köylerin isimleri ile ilgili olarak ulaşılabilen en eski kaynaklar Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait.

Kanuni döneminde tutulan tapu tahrir kayıtlarının bulunduğu defterlerde Çekmeköy, Hüseyinli, Sırapınar ve Koçullu; yine aynı döneme ait şeriye sicillerinde de bu köylerle birlikte Alemdağı ve Ömerli köylerinin isimleri geçiyor. Bu verilerden hareketle 1520’li yıllarda Çekmeköy, Hüseyinli, Sırapınar, Alemdağı, Ömerli ve Koçullu köylerinin varlığından kesin olarak söz edilebilir.

Çekmeköy isminin nereden geldiği ile ilgili olarak da kesin bilgi olmamakla birlikte araştırmacılar tarafından ileri sürülen bazı görüşler dikkat çekiyor. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nde belirtildiğine göre Çekmeköy, Fatih döneminde yedi kardeş tarafından kurulmuştu. Bu yedi kardeşten altısı eşkıyalar tarafından öldürülürken, yedincisi “çekme tetiği” diyerek kurtulmuş ve köyün adı Çekmeköy olmuştu. Başka bir kaynakta da köy halkının evlád-ı fâtihândan olup çok eski bir köy olduğu belirtiliyor.