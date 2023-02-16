Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı

Binanın müteahhidi Eser Karataş da “Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor” dedi.

Tartışma yaratan binayı Çekmeköy Belediyesi’ne sordum ve aynen şu yanıtı aldım: "Çekmeköy’deki binanın depremde çökme riski' var konulu haberlerin gerçeklerle alakası bulunmamaktadır. 2011 yılında yapı ruhsatı almış olan bina; ruhsat tarihinde yürürlükte olan 'Türkiye’de Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik' normlarına uygun olarak ruhsatlandırılmıştır. İlgili yapı ruhsat ve yönetmeliklere uygun olarak tamamlanmış olup, 2013 yılında yapılan kontrollerinin ardından yapı kullanma izni 'iskan' almıştır.