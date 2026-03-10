Çekyalı 5 dağcının Mor Dağı’na kış tırmanışı 9 saat sürdü

Yüksekova’ya yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan 3 bin 870 rakımlı Mor Dağı, Çek Cumhuriyeti'nden gelen 5 dağcıyı ağırladı.

Profesyonel dağcı ekibi, dağ rehberi İskender Kahraman ile sabahın erken saatlerinde zirve yürüyüşüne başladı.

Zorlu hava koşullarına rağmen tırmanışlarını sürdüren dağcılar, yoğun kar yağışı ve etkili rüzgarla mücadele edip, zirveye ulaştı.

Yüksekovalı dağ rehberi İskender Kahraman, "Çek Cumhuriyeti'nden gelen 5 kişilik profesyonel dağcı ekibi, bir ilki gerçekleştirdi. Ayrıca olumsuz hava koşulları, sis ve rüzgara rağmen dağ kayağı da gerçekleştirdik. 9 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Bir saat içerisinde ise geri döndük. İki anlamda bir ilki gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerin artmasını bekliyoruz. Gelen misafirlerimiz de bölgenin coğrafi ve kar yapısını çok beğendi" dedi.