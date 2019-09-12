Çekyat sözcüğü nasıl yazılır? Çekyat birleşik mi, ayrı mı yazılır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.
HANGİ YAZILIŞ DOĞRU: ÇEKYAT MI, ÇEK YAT MI?
Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, çekyat şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Bazı örneklerde rastlanan "çek yat" şeklindeki yazım ise imla hatasıdır.
Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "çekyat"tır.
ÇEKYAT NEDİR?
TDK'ya göre, çekyat, "Gerektiğinde açılıp yatak durumuna getirilebilen koltuk, kanepe" şeklinde tanımlanmaktadır.
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