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Çekyat nasıl yazılır? Çekyat birleşik mi, ayrı mı yazılır? Çekyat TDK imla

Çekyat kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Çekyat birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte yanıtı...

Çekyat birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Çekyat sözcüğü nasıl yazılır? Çekyat birleşik mi, ayrı mı yazılır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HANGİ YAZILIŞ DOĞRU: ÇEKYAT MI, ÇEK YAT MI?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, çekyat şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde rastlanan "çek yat" şeklindeki yazım ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "çekyat"tır.

ÇEKYAT NEDİR?

TDK'ya göre, çekyat, "Gerektiğinde açılıp yatak durumuna getirilebilen koltuk, kanepe" şeklinde tanımlanmaktadır.

 

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