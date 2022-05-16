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Celal İsminin Anlamı – Celal İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsimler, bilinen ve bilinmeyen birçok anlam taşır. Her ismin farklı bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bu yüzden isimlerin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Celal isminin anlamı da son dönemlerde sık sık araştırılmaktadır.

Celal İsminin Anlamı – Celal İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Celal İsminin Anlamı
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İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Celal isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

CELAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Celal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Celal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Celal isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

CELAL İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Celal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

  1. Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan.
  2. Büyüklük, ululuk azamet.
  3. Hiddet, öfke.
  4. Allah'ın "Kahhar, Cebbar, Mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kuran'da Rahman Suresi 27, 7

CELAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Celal ismi Allah’ın isimlerinden birisidir ve Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Celal ismini koymak caizdir.

CELAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Celal ismini kullanan 77.186 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Celal ismini kullanan 13.343 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Celal ismini kullanan 4.761 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Celal ismini kullanan 3.564 kişi bulunmaktadır.

CELAL ADININ ÖZELLİKLERİ

Celal adına sahip kişiler genellikle, öncü, lider, girişimci ve kendini direkt olarak ortaya çıkarma özelliklerine sahiptir. En büyük hedefleri, itibar sahibi ve güçlü olmaktır. Bencil olabilirler ve kendilerini fazla önemserler. Rekabet ortamlarını severler. Dikkat çekmeye ve başkalarının hayranlığını kazanmayı önemserler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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