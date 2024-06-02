Çelik: AA foto muhabirine yönelik polis şiddetini kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı kınadı
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz. Anadolu Ajansının, mazlum Filistin halkına yönelik uluslararası duyarlılığı aktarıyor olmasından gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesine ve AA foto muhabiri Fatih Aktaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN SALDIRIYI KINADI
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınadığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:
"Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz."