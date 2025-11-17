Çelik Erişçi: Sahnede düştüm

Şarkıcı Çelik Erişçi, geçtiğimiz akşam verdiği konserde hayranlarıyla buluşurken performans sırasında talihsiz bir an yaşandı. Şarkısını söylerken ayağı dansçısına takılan Erişçi, dengesini kaybedip yere düştü.

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Çelik Erişçi , esprili bir dille durumu takipçileriyle paylaştı.

Çelik Erişçi; "Evet, sahnede düştüm. Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…" ifadelerini kullandı.