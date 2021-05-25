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Çelik: 'Rusya’ya otomotiv ihracatını artıracağız'

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin OİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle düzenlediği Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, toplam 71 firmanın katılımıyla başladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan ve hedeflediğimiz pazarlardan biri. Programın Rusya'ya yıllık 468 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmamıza katkı sunmasını hedefliyoruz" diye konuştu

Çelik: 'Rusya’ya otomotiv ihracatını artıracağız'
HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere dijital platform üzerinden düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti programları, Rusya ile devam ediyor.

OİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 24-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, Türkiye’den 26, Rusya’dan Kamaz ve Avtator gibi OEM firmalarını da içeren 45 firma olmak üzere toplam 71 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılışı ise 24 Mayıs'ta OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde düzenlenen webinar programı ile yapıldı. Programa, TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi döneminde sırasıyla Meksika, İngiltere, Almanya, Vietnam-Tayland ve son olarak Güney Afrika’ya otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini hatırlattı.

Baran Çelik, "Pandemide gerek mevcut gerekse alternatif pazarlara ihracatı artırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan ve hedeflediğimiz pazarlardan biri. Programın Rusya'ya yıllık 468 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmamıza katkı sunmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Ticaret Heyeti programının açılışında, Moskova Ticaret Müşaviri Murat Haydar Öztürk ve Tirsan Kardan CEO’su Tolga Özer de katılarak bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Program, Rus ve Türk Firmalar arasındaki online ikili iş görüşmeleriyle dört gün boyunca sürecek.

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