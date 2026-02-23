Çelik'ten ABD'nin İsrail elçisine eleştiri: "Korkunç bir yaklaşım"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkının ve egemenliğinin olmadığını dile getirdi.

Açıklamasında, İsrail’in, Arap Devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidinin gayrı meşru olduğuna vurgu yapan Çelik, "İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri ‘mekansal soykırım’ faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesinin açık saldırı olduğunu kaydeden Çelik, "ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze’de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen ‘Büyük İsrail’ projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır.

Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur. İsrail’in Ortadoğu’da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca ‘İsrail’in sınırları neresidir?’ diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır.