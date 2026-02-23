Canlı
        Haberler Dünya Çelik'ten ABD'nin İsrail elçisine eleştiri: "Korkunç bir yaklaşım" | Dış Haberler

        Çelik'ten ABD'nin İsrail elçisine eleştiri: "Korkunç bir yaklaşım"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin topraklarında hukuksuzca yayılmasının açık bir saldırı olduğunu belirterek, "ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:12
        Çelik'ten ABD'nin İsrail elçisine eleştiri

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Çelik, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkının ve egemenliğinin olmadığını dile getirdi.

        Açıklamasında, İsrail’in, Arap Devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidinin gayrı meşru olduğuna vurgu yapan Çelik, "İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri ‘mekansal soykırım’ faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

        İsrail’in Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesinin açık saldırı olduğunu kaydeden Çelik, "ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze’de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen ‘Büyük İsrail’ projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır.

        Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur. İsrail’in Ortadoğu’da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca ‘İsrail’in sınırları neresidir?’ diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır.

        Yaşanan her gelişme Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

        Çocuklarının öldürülmesinin savunmanın cinayet ve soykırım olduğunu aktaran Çelik, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerinin ve yurtlarının işgal edilmesini soykırım siyasetinin parçası olduğuna vurgu yaptı.

        Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

        "Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti’ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

        ‘Soykırım örgütü’ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır. Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur; İsrail’in sınırları neresidir?"

