Çelik'ten İzel ve Ercan sorusuna yanıt: Kırgınlık yok

"HERKES KENDİ YOLUNA GİTTİ"

İzel - Çelik - Ercan grubu 1992'de ilk ayrılıkların yaşamış ve 30 yıl aradan sonra 2023'te tekrar bir araya gelmiş, dinleyicilerden büyük igi görmüştü. Fakat grup üç ay önce aldıkları bir kararla yeniden dağılmıştı.

Konuyla ilgili yöneltilen sorulara da yanı veren Çelik; "Yapımcımızın konser anlaşmaları son bulunca grup da tekrardan dağılarak herkes kendi yoluna gitti. Bir kırgınlık söz konusu değil. Artık genç yaşlarımızı geride bıraktık. Bu saatten sonra öyle birbirimize kırgın olup, küs olacak değiliz" dedi.