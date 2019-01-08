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"HOŞÇA KAL CANIMIN İÇİ, AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

"Bin hata, binbir kavga, yokuş aşağı inerken yanakta bir gamze oluyor... Aileme ve bana bu kadar kıymet verdiğin için, hem “elveda”, hem “eyvallah” dediğin için, güzel gülen gözlerin bir zaman parladığı için, sana çok teşekkür ederim canımın içi... Hata da, günah da suç da benim... Hoşça kal canımın içi, en sevdiğim... Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..."