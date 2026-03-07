Canlı
        Celta Vigo: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU (Valverde'den 90+4'te hayat öpücüğü)

        Celta Vigo: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 27. haftasında Celta Vigo sahasında Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler takımının ilk golünün asistini kaydederken; eflatun-beyazlılar ligde 2 maç sonra kazandı.

        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 00:59
        Valverde'den 90+4'te hayat öpücüğü!

        İspanya La Liga'nın 27. hafta açılış maçında şampiyonluk yarışı veren Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-1 kazandı.

        R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Aurelien Tchouameni ve 90+4'te Federico Valverde kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 25. dakikada Borja Iglesias'tan geldi.

        Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve ilk golün asistini kaydetti. Genç yıldız 65. dakikada yerini Cesar Palacios'a yerini bıraktı.

        Bu sonucun ardından Celta Vigo 3 maç sonra kaybetti ve 40 puanda kaldı. Ligde 2 maç sonra kazanan eflatun-beyazlılar ise 63 puana ulaştı.

        Ligin 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche'yi ağırlayacak. Celta Vigo ise deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.

        Baraja uçan araçta kurtarılmayı bekledi: Can pazarı kamerada

        Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Uzunçayır Baraj Gölü'ne uçtu, sürücü yaralandı.

