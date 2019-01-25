Celta Vigo'nun sponsor firması tarafından her ay takımın en iyisine verilen ödüle, aralık ayı performansına göre milli futbolcu Okay Yokuşlu layık görüldü. Okay, ödülünü aldıktan sonra yapılan basın toplantısında Celta taraftarına ve sponsor firmaya teşekkür etti.
Sağ ayak parmağındaki sakatlığın henüz tam olarak geçmediğini aktaran Okay, pazar günü deplasmanda Valladolid'e karşı oynayacakları maçta kadroya girip giremeyeceğinin antrenmanlardaki durumuna göre belirleneceğini söyledi. La Liga'da 21 puanla 17. sırada olan Celta'nın son maçlarda çok puan kaybettiğini ifade eden Okay, tüm takımın pazar günkü maça en iyi şekilde motive olduğunu, Celta'yı daha üstlere çıkarmak istediklerini belirtti.
İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini kaydeden milli futbolcu, Celta'daki ilk sezonunda uyum sürecini atlattığını, kente, insanlarına ve takım arkadaşlarına alıştığını, herkesin çok sıcak kanlı olduğunu vurguladı.
Okay, disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle takımdan uzaklaştırılan ve tek başına antrenman yapan Emre Mor ile ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Valladolid maçına motive oluyorum. Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Çok önemli bir maç ve 3 puana ihtiyacımız var. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum." cevabını verdi.
La Liga'da ilk sezonunu geçiren Okay, Celta'da şimdiye kadar 15 maçta toplam 972 dakika oynadı. 24 yaşındaki futbolcu 1 gol attı ve 4 sarı kart gördü.
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