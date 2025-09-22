Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Adrian: Medeniyete zerre inancım kalmadı - Magazin haberleri

        Cem Adrian: Medeniyete zerre inancım kalmadı

        Ünlü şarkıcı Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek; "Medeniyete zerre inancım kalmadı. Anladık ki büyük devletler de sadece işlerine gelen konularda medeniler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Medeniyete zerre inancım kalmadı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde; "Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin… Artık koskocaman bir mezarlık" diyen şarkıcı, duygularını bir kez daha dile getirdi.

        Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Cem Adrian; "İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim. Ümitsizim diye duracak, susacak değilim. Ancak artık bir şeyi değiştirir diye değil, sadece üzüntü, keder ve öfkem için yazıyorum. Benim medeniyete zerre inancım kalmadı. Biz insanlık hiçbir yere varamamışız. Hiçbir şey olamamışız. Filistin'de olanları görmezden, duymazdan gelen ve durdurmayan dünya, insanlık... Mars'a gitsek ne olur, büyük bilim devrimleri yapsak, bilmem ne çağı yaşasak ne olur. Anladık ki büyük devletler de sadece işlerine gelen konularda medeniler. Çok güvendiğimiz insan hakları denilen şey ise çıkarlar söz konusu olduğunda görmezsen gelinebilecek bir safsatadan ibaretmiş. Din kardeşliğinden bahsetmiyorum bile! 2025 yılında dünyanın ortasında bir soykırım... Aleni ve açık. Bu kadar bence. Medeniyet son perde" dedi.

        İsrail destekçisi menajerini kovdu
        İsrail destekçisi menajerini kovdu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem adrian
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı kimleri etkileyecek?
        Trump'ın H-1B vizesi kararı kimleri etkileyecek?
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası