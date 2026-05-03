Cem Ciritci: Hedefimiz Final-Four'a kalmak!

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ FINAL-FOUR'A KALMAK"

Zalgiris'e çok saygı duymak gerek. Karşımızda disiplinli ve çok çalışkan bir takım var. Daha seri bitmiş değil, sadece iki maç kazandık ama bir maç daha kazanmamız lazım. Hedefimiz bir maç kazanıp Final Four'a kalmak.

📺 Zone Press



🎙️ (@cemciritci) Cem Ciritci: Zalgiris'e çok saygı duymak gerek. Karşımızda disiplinli ve çok çalışkan bir takım var. Daha seri bitmiş değil, sadece iki maç kazandık ama bir maç daha kazanmamız lazım. Hedefimiz bir maç kazanıp Final Four'a kalmak. pic.twitter.com/PLsKBArHtf — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2026

"DE COLO'NUN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

Nando De Colo'nun kalitesi tartışılmaz. Ne kadar doğru bir transfer olduğunu gördük.

📺 Zone Press



🎙️ (@cemciritci) Cem Ciritci: De Colo'nun kalitesi tartışılmaz. Ne kadar doğru bir transfer olduğunu gördük.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/aBUy8Mee8b — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2026

"KAUNAS'A 200-250 TARAFTAR GÖTÜRECEĞİZ"

Kaunas'a yaklaşık 200-250 tane taraftar götüreceğiz. Taraftar gruplarıyla da görüşmelerimiz oldu, onlar da gelmek istediklerini bize belirtmişlerdi. Görsel bir hazırlığımız da var.

📺 Zone Press



🎙️ (@cemciritci) Cem Ciritci: Kaunas'a yaklaşık 200-250 tane taraftar götüreceğiz. Görsel bir hazırlığımız da var.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/cVYBkcjXMy — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2026

"ALABİLECEĞİMİZ 2 KUPA DAHA VAR"

Basketbol kültürü bizden sonra da devam edecek. Biz şu ana kadar 2 kupa aldık, önümüzde alabileceğimiz 2 kupa daha var. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Takımın dış etkenlerden etkilenmemesi adına çalışıyoruz. En önemli olay burada kulübün menfaatidir, Fenerbahçe'nin başarısıdır. Kişiler gelip geçicidir.

REKLAM

📺 Zone Press



🎙️ (@cemciritci) Cem Ciritci: Basketbol kültürü bizden sonra da devam edecek. Takımı dış etkenlerden korumak için çaba sarf ediyoruz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/gsDP4HmMRD — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2026

- Yeni yönetim kalmasını isterse tercihi ne olur?

Bana herhangi bir teklif gelmedi. Önemli olan Fenerbahçe’nin menfaatleri. Amacımız, seçim gününe kadar en iyi şekilde profesyonelce bu takımı yönetmek, şampiyon yapmak ve gelecek yönetime de devretmek. Biz yönetimdeyiz, sponsoruz ama yönetimden gittik, sponsorları çekelim... Öyle bir davamız da yok. Yönetimden gittikten sonra da bizim sponsorluklarımız devam edecek. Özellikle Fenerbahçe Koleji’ne, altyapıyı hiç bırakmak istemiyoruz. Haziran ayındaki seçimden sonra kim başkan olursa olsun bu desteğimizi de sürdüreceğiz.

🤔 Yeni yönetim kalmasını isterse tercihi ne olur?



🎙️ (@cemciritci) Cem Ciritci: Bana herhangi bir teklif gelmedi. Önemli olan Fenerbahçe’nin menfaatleri. Amacımız, seçim gününe kadar en iyi şekilde profesyonelce bu takımı yönetmek, şampiyon yapmak ve gelecek yönetime de… pic.twitter.com/SjqncJ6nLs — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2026

"AYNI DİSİPLİNLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Biz son güne kadar çalışmalarımızı aynı disiplinle devam ediyoruz. 15 Mayıs’ta da müzeyle ilgili basın açıklaması yapacağız. Sürekli gelir olmasıyla ilgili kulübe nasıl destek olabileceği çalışmasını yaptık. Bütün teknik altyapıyı değiştirdik. Benim firmam bunun yapımını üstlendi ve sponsor eşliğinde yaptık. Kulübe herhangi bir maliyet yükü olmadan yaptık. Önümüzdeki senelerde de 600-700 bin Euro her yıl kulübe oradan gelir gelmesini bekliyoruz.

📺 Zone Press



🎙️ (@cemciritci) Cem Ciritci: Biz son güne kadar çalışmalarımızı aynı disiplinle devam ediyoruz. 15 Mayıs’ta da müzeyle ilgili basın açıklaması yapacağız. Sürekli gelir olmasıyla ilgili kulübe nasıl destek olabileceği çalışmasını yaptık. Bütün teknik altyapıyı… https://t.co/W0fLPRFqrl pic.twitter.com/Cgu4hK0NO6 — HT Spor (@HTSpor) May 3, 2026

-EuroLeague mi, NBA Europe projesi mi?

Fenerbahçe'nin menfaatleri ve gelecek planları söz konusu. Biz bunun en iyi şekilde sonuçlanması için ince eleyip sık dokuyoruz. Görüşmelerimiz devam edecek. Biz bu oyunun izleyicisi değil belirleyicisiyiz, diğer takımlarla da görüşüyoruz.