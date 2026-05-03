        Haberler Spor Basketbol Cem Ciritci: Hedefimiz Final-Four'a kalmak!

        Cem Ciritci: Hedefimiz Final-Four'a kalmak!

        Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Nando De Colo'nun kalitesinin tartışılmaz olduğunu dile getiren Ciritci, hedeflerinin Final-Four'a kalmak olduğunu belirtti.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 17:52
        "Hedefimiz Final-Four'a kalmak!"

        Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "HEDEFİMİZ FINAL-FOUR'A KALMAK"

        Zalgiris'e çok saygı duymak gerek. Karşımızda disiplinli ve çok çalışkan bir takım var. Daha seri bitmiş değil, sadece iki maç kazandık ama bir maç daha kazanmamız lazım. Hedefimiz bir maç kazanıp Final Four'a kalmak.

        "DE COLO'NUN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

        Nando De Colo'nun kalitesi tartışılmaz. Ne kadar doğru bir transfer olduğunu gördük.

        "KAUNAS'A 200-250 TARAFTAR GÖTÜRECEĞİZ"

        Kaunas'a yaklaşık 200-250 tane taraftar götüreceğiz. Taraftar gruplarıyla da görüşmelerimiz oldu, onlar da gelmek istediklerini bize belirtmişlerdi. Görsel bir hazırlığımız da var.

        "ALABİLECEĞİMİZ 2 KUPA DAHA VAR"

        Basketbol kültürü bizden sonra da devam edecek. Biz şu ana kadar 2 kupa aldık, önümüzde alabileceğimiz 2 kupa daha var. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Takımın dış etkenlerden etkilenmemesi adına çalışıyoruz. En önemli olay burada kulübün menfaatidir, Fenerbahçe'nin başarısıdır. Kişiler gelip geçicidir.

        - Yeni yönetim kalmasını isterse tercihi ne olur?

        Bana herhangi bir teklif gelmedi. Önemli olan Fenerbahçe’nin menfaatleri. Amacımız, seçim gününe kadar en iyi şekilde profesyonelce bu takımı yönetmek, şampiyon yapmak ve gelecek yönetime de devretmek. Biz yönetimdeyiz, sponsoruz ama yönetimden gittik, sponsorları çekelim... Öyle bir davamız da yok. Yönetimden gittikten sonra da bizim sponsorluklarımız devam edecek. Özellikle Fenerbahçe Koleji’ne, altyapıyı hiç bırakmak istemiyoruz. Haziran ayındaki seçimden sonra kim başkan olursa olsun bu desteğimizi de sürdüreceğiz.

        "AYNI DİSİPLİNLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

        Biz son güne kadar çalışmalarımızı aynı disiplinle devam ediyoruz. 15 Mayıs’ta da müzeyle ilgili basın açıklaması yapacağız. Sürekli gelir olmasıyla ilgili kulübe nasıl destek olabileceği çalışmasını yaptık. Bütün teknik altyapıyı değiştirdik. Benim firmam bunun yapımını üstlendi ve sponsor eşliğinde yaptık. Kulübe herhangi bir maliyet yükü olmadan yaptık. Önümüzdeki senelerde de 600-700 bin Euro her yıl kulübe oradan gelir gelmesini bekliyoruz.

        -EuroLeague mi, NBA Europe projesi mi?

        Fenerbahçe'nin menfaatleri ve gelecek planları söz konusu. Biz bunun en iyi şekilde sonuçlanması için ince eleyip sık dokuyoruz. Görüşmelerimiz devam edecek. Biz bu oyunun izleyicisi değil belirleyicisiyiz, diğer takımlarla da görüşüyoruz.

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
