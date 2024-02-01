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        Haberler Magazin Cem Hakko ile Ronit Gülcan ayrıldı - Magazin haberleri

        Cem Hakko ile Ronit Gülcan ayrıldı 

        2017'de dünyaevine giren Cem Hakko ile Ronit Gülcan, anlaşmalı olarak boşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:16
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        İş insanı Cem Hakko ile Ronit Gülcan, aldıkları ortak kararla evliliklerini sonlandırdı.

        Hakko ile Gülcan, dostça ayrıldıklarını ifade etti.

        Cem Hakko ile Ronit Gülcan
        Cem Hakko ile Ronit Gülcan

        Cem Hakko ile Ronit Gülcan, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada; "Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraflar: Depo

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        #Cem Hakko
        #Ronit Gülcan
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