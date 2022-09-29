Cem Karaca’nın hayatı film oluyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu rock müziğinin duayenlerinden olan Cem Karaca’nın hayatı film oluyor!

Cem Karaca’nın hayat hikayesi ve müzik kariyerini anlatacak filmde usta sanatçıyı kim oynayacak? Ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

ABONE OL
  • Cem Karaca’nın hayatı film oluyor!

    Anadolu Rock müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Cem Karaca özellikle ‘Bu Son Olsun’, ‘Cemalım’, ‘Namus Belası’na’ ve ‘Fesuphanallah’ şarkılarıyla beraber birçok esere imza atmıştır.
  • Cem Karaca’nın hayatı film oluyor!

    HAYATI BEYAZPERDEYE TAŞINIYOR

    Cem Karaca’nın müzik kariyeri ve hayatı beyazperdeye taşınıyor. Sanatçının hayatını Özgür Tali ve Aytaç Ağdağ yapımcılarını ele alacak. Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’dan sinema filmi için izin alındı ve anlaşma sağlandı.
  • Cem Karaca’nın hayatı film oluyor!

    NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    27 Ekim 2023’te vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu Mert Dikmen kaleme alıyor. Dikmen Barış Akarsu’nun hayatını anlatacak olanB‘Barış Akarsu: Merhaba’nın’ filminin senaristliğini de üstlenmişti.
  • Cem Karaca’nın hayatı film oluyor!

    CEM KARACA’YI KİM CANLANDIRACAK?

    Filmde Karaca'yı kimin canlandıracağı ve yönetmen koltuğunda kimin yer alacağı henüz belli değil.

    Cem Karaca 8 Şubat 2004’te 58 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.