İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili X'ten yaptığı paylaşımla İYİ partiden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, yazdığı iki sayfalık bildirisini şu sözlerle noktaladı, "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum." Peki, İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili kimdir? İşte, detaylar...

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