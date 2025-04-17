Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yiğit Üzümoğlu'dan Serkan Sükyan paylaşımı: Cenazesi bugün Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacak - Magazin haberleri

        Cem Yiğit Üzümoğlu'dan Serkan Sükyan paylaşımı

        'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin çekildiği konakta çıkan yangının ardından set amiri Serkan Sükyan hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış, Sükan için paylaşımda bulunarak; "Serkan Sükyan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yattığın yer incitmesin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin 26 Aralık 2024'te Kartal'daki setinde çıkan yangın, büyük tahribata neden olmuştu. Aynı dizinin setinde dün yine yangın paniği yaşandı. Yangın bu kez, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki konakta çıktı.

        Çıkan yangına ilk müdahaleyi set çalışanları yaptı. Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan 43 yaşındaki set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sükyan'ın hayatını duman zehirlenmesi nedeniyle mi yoksa kalp krizi sonucu mu kaybettiği otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

        REKLAM
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın

        "YATTIĞI YER İNCİTMESİN"

        Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, Serkan Sükan için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Dostumuz Serkan Sükyan'ın (Taki'nin) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacaktır. Ailesine ve dostlarına sabır diliyorum. Yattığı yer incitmesin güzel yüreğini" ifadelerine yer verdi.

        Fırat Tanış da Serkan Sükyan'a "Sana veda etmek çok zor Taki... Tarifsiz üzgünüz güzel kardeşim. Ailesine, dostlarına, tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum" sözleriyle veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serkan Sükyan
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
        #fırat tanış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!