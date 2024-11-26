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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan hayranına jest - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan hayranına jest

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, olumsuz hava koşulları nedeniyle gösterisine aldığı biletini ertelettirmek isteyen izleyicisine kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:56
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        Cem Yılmaz'dan hayranına jest
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        Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisini izlemek için bilet alan bir hayranı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a gelmenin riskli olacağını düşünüp bilet şirketine, erteleme yapılması talebiyle mesaj attı.

        Şirketten olumsuz yanıt alan Emrecan Seven isimli kişi, çareyi bu kez X hesabından Cem Yılmaz'a seslenmekle buldu.

        Seven, Yılmaz'a "Selamlar Cem abi, bu hava koşullarında bir çözüm yolu bulunamaz mı acaba? Yola çıkıp mağdur olmak veya kaza riskine girmek, tehlikeli bir durum oluşturmaz mı?" diye sordu.

        "ÇÖZÜMLE GELDİM"

        Cem Yılmaz da hayranına şu yanıtı verdi: Sevgili abicim eğer sorununu çözemediysen, biletini iade edemediysen ki bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, ben seni istediğin tarihte misafir ederim söz. Madem bana yazdın, çözümle geldim.

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