Cem Yılmaz'a soru: Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz?
Cem Yılmaz'ın, ODTÜ'deki söyleşisine katılan bir öğrenci, ünlü komedyene; "Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz?" sorusunu sordu
Cem Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) öğrencileriyle buluştu.
Cem Yılmaz'ın, bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada çok paylaşıldı.
"DAYIMA BİLE GÜLERİM"
Ünlü komedyen; "Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Var ya, yok değil. Amatör - profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim. Gülmekle ilgili iştahlıyım" dedi.