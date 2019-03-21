Cem Yılmaz'dan takipçisine: Derhal 100 bin TL ver

Komedyen Cem Yılmaz, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılmak için sosyal medya üzerinden kendisinden 100 bin TL destek isteyen takipçisine verdiği cevaptan dolayı 'Gözümden düştün' diyerek eleştiride bulunan bir başka takipçiye, "Gözünden düşmemek gibi bir kariyer planım yok. Kenarda durup bakma derhal 100 bin TL ver" dedi