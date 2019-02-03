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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Baş başa mekanda kahve içen ikili muhabirlerin fotoğraf isteklerine şaşırdı. Samyeli'ne "Doğru mu duydum ben?" diyerek şaşkınlığını dile getiren Cem Yılmaz, objektiflere poz verdi.