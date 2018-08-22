Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nden samimi pozlar!

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik ederken Ahu Yağtu'nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu