Beş yıl sonra tekrar start vereceği tek kişilik gösterisi "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" adını verdiği gösterisi için gün sayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Akşam üzeri geldikleri AVM’de mağazaları gezen baba-oğul, daha sonra alışveriş yapıp yaklaşık üç saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldılar.