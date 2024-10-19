Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki halleri
Cem Yılmaz'ın 12 yaşına ait nostaljik bir videosu ortaya çıktı. Yılmaz'ın o yaşlardaki hali, kariyerinin işaretiymiş
51 yaşındaki Cem Yılmaz’ın 12 yaşına ait çocukluk dönemine dair görüntüler, gün yüzüne çıktı.
Cem Yılmaz'ın o görüntüleri, izleyicileri, nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, genç yaşta yeteneklerini sergilediği anları da gözlerden kaçmadı.
1985'e ait videoda, Cem Yılmaz’ın ailesine yaptığı küçük oyun gösterisi anları yer alıyor. Yılmaz, oyun oynarken sergilediği esprili tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Cem Yılmaz'ın bu nostaljik görüntüleri, sosyal medyada kullanıcıları tarafından ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram