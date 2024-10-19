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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki halleri - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki halleri

        Cem Yılmaz'ın 12 yaşına ait nostaljik bir videosu ortaya çıktı. Yılmaz'ın o yaşlardaki hali, kariyerinin işaretiymiş

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:03
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        Çocukluk hali ortaya çıktı
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        51 yaşındaki Cem Yılmaz’ın 12 yaşına ait çocukluk dönemine dair görüntüler, gün yüzüne çıktı.

        Cem Yılmaz'ın o görüntüleri, izleyicileri, nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, genç yaşta yeteneklerini sergilediği anları da gözlerden kaçmadı.

        1985'e ait videoda, Cem Yılmaz’ın ailesine yaptığı küçük oyun gösterisi anları yer alıyor. Yılmaz, oyun oynarken sergilediği esprili tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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        Cem Yılmaz'ın bu nostaljik görüntüleri, sosyal medyada kullanıcıları tarafından ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

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