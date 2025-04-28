Cem Yılmaz'ın X hesabı yeniden görünür hale geldi
Cem Yılmaz'ın 5 Nisan'da kapattığı X hesabı, yeniden görünür hale geldi
Birçok ünlü, sansür endişesi yaşadığı gerekçesiyle sosyal medya hesabının platformunu değiştirerek, nisan ayı başında X'i terk etti.
O ünlülerden biri de Cem Yılmaz'dı...
Cem Yılmaz, 5 Nisan'da X'i kapatıp başka bir sosyal medya platformu olan bluesky'a geçişini; "X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim" dedi.
Cem Yılmaz, X'i kapattıktan sonra hesabında; "Böyle bir hesap yok" ibaresi görünüyordu.
Cem Yılmaz'ın 13 milyon 600 bin takipçili X hesabı, 23 gün sonra yeniden belirdi. Yılmaz'ın X hesabında eski paylaşımları görünmüyor.
Cem Yılmaz'ın bluesky hesabını 62 bin kişi takip ediyor.