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        Haberler Magazin Cem Yılmaz spor hocasına meydan okudu: Bunu sen istedin - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz spor hocasına meydan okudu: Bunu sen istedin

        Cem Yılmaz, yayımladığı kaslı bir fotoğrafla spor hocasına meydan okudu; "Bunu sen istedin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 08:26 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:26
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        "Bunu sen istedin"
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        Cem Yılmaz, zaman zaman günlük hayatındaki kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmaya devam ediyor.

        Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü komedyen, bu sefer bir spor hocasına meydan okudu.

        "BUNU SEN İSTEDİN"

        Kaslı olduğu görülen bu fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz, spor hocasına; "Bunu sen istedin. Eski badicinin hayatı" sözleriyle seslendi.

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        #cem yılmaz
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