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        Haberler Bilgi Ekonomi Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı! Cem Zeytin kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı! Cem Zeytin kaç lot verdi?

        Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı. 100 milyon lot dağıtımı yapan firma 'CEMZY' kodu ve 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük kısmını 'işletme kredilerinin geri ödenmesi' olarak kullanacak. İşte, Cem Zeytin halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:56
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        Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 100 milyon lot dağıtan firma 'CEMZY' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Cem Zeytin halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı...

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Cem Zeytin'in halka arz sonuçları açıklandı. 100 milyon lot dağıtan firmada kişi başına 2111 TL değerinde 138 lot düştü. Halka arza toplam 437 bin 342 kişi katıldı.

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        CEM ZEYTİN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın BIST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor.

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        CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?

        Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.

        Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.

        Yüzde 10-15 Mut tesisi.

        Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.

        Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.

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        CEM ZEYTİN HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Cem Zeytin 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.88 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma katılım endeksine uygun değil.

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