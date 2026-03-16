Cemaatle tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?
İslam dünyasında nafile ibadetler arasında yer alan ve fazileti sıkça dile getirilen tesbih namazı, özellikle mübarek gecelerde ve Ramazan ayında birçok Müslüman tarafından kılınır. Bu ibadeti cemaat halinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise "Cemaatle tesbih namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tesbih namazının cemaatle kılınıp kılınamayacağı ve nasıl eda edileceği konusunda detaylar merak ediliyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır? Cemaatle tesbih namazı kılınır mı?
Tesbih namazı, İslam’da sevabı büyük kabul edilen nafile ibadetlerden biri olarak bilinir ve özellikle mübarek gecelerde birçok kişi tarafından kılınır. Peygamber Efendimiz’in tavsiye ettiği rivayet edilen bu namazın nasıl kılındığı ise ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, tesbih namazı kaç rekât olarak kılınır, hangi dualar okunur ve tesbihler hangi aşamalarda getirilir? İşte tesbih namazının kılınışıyla ilgili merak edilen detaylar.
DİYANETE GÖRE TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINIR MI?
Din İşleri Yüksek Kurulu'nda, cemaatle tesbih namazı hakkında şu ifadeler yer alıyor;
"Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nâfile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamber’den (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.
Kaynaklarımızda nâfile namazlardan sadece teravih, küsûf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiskâ (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nâfile namazların cemaatle kılınması mekruhtur."
Öte yandan cemaatle kılınması herhangi bir sakınca yaratmazken, nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Cemaatle tesbih namazı kılınırken, öncelikle namazın kaç rekât olacağı ve hangi duaların okunacağı belirlenir. Ardından cemaatle namaz kılınır gibi saf tutulur ve imam tarafından namaz başlatılır. İmam, her rekâtta Sübhaneke duasını okuduktan sonra, cemaat Sübhanallah, Elhamdulillah ve Allahu Ekber zikirlerini tekrar eder. Bu zikirlerin her biri için secdeye varılır veya namaz normal şekilde devam eder. Namazın sonunda Tahiyyat duası okunur ve selam verilir.
Cemaatle tesbih namazı kıldırılırken, imamın namazı doğru bir şekilde yönlendirmesi ve cemaatin de imama uyması önemlidir. Herkesin aynı hizada ve ritimde zikirleri tekrar etmesi gerekmektedir. İmamın sesini açık bir şekilde duyulabilir olması da önemlidir.
TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Cemaatle kılınan tesbih namazı genellikle 2 ya da 4 rekât şeklinde eda edilir. Bu durum, kişinin tercihine ve ibadet için ayrılan zamana göre değişiklik gösterebilir. Namaz 2 rekât olarak kılındığında her rekâtta 3 kez Sübhaneke duası okunur ve ardından 33 defa “Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber” tesbihleri getirilir. Eğer 4 rekât olarak kılınacaksa, yine her rekâtta 3 kez Sübhaneke okunur ve bu kez 25 defa “Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber” zikri tekrarlanır.