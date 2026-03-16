Cemaatle tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?

DİYANETE GÖRE TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda, cemaatle tesbih namazı hakkında şu ifadeler yer alıyor;

"Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nâfile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamber’den (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

Kaynaklarımızda nâfile namazlardan sadece teravih, küsûf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiskâ (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nâfile namazların cemaatle kılınması mekruhtur."

Öte yandan cemaatle kılınması herhangi bir sakınca yaratmazken, nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir.