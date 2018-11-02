İstanbul Levent’te evlilik işlemleri için gittiği ülkesinin başkonsolosluğunda, cinayete kurban gittiği kesinlik kazanan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın soruşturmasında önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

6 ARAÇ ÇIKIŞI

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre; Kaşıkçı’nın soruşturmasında istihbarat birimleri ve İstanbul emniyeti bir çok kamera görüntülerini inceledi. Elde edilen örüntü ve delillere göre Suudi Gazeteci Kaşıkçı 2 Ekim günü saat 13.14 sıralarında konsolosluk binasına girmişti. Konsolosluk binasında öldürüldüğü açıklanan Kaşıkçı’nın cesedine ait parçalar nereye ve nasıl götürüldü yönde çalışmalar yapıldı. Emniyet, Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdikten 2 saat sonrası yaşanan araç hareketliliğini inceledi.Saat 15:08’de 2 konsolosluk aracı hızla çıktığı belirlendi. Yapılan çalışmalar da . 2 Vito olmak üzere toplam 6 araç konsolosluktan çıktığı tespit edildi.

EDİRNE VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

Çıkan araçlardan Vito marka siyah minibüsle olan bir kaç araç konsolosluk konutuna gidiyor. Yapılan inceleme de ise yeni bilgilere ulaşıldı.O gün çıkan bu araçlardan birinin Edirne tarafına diğerini ise Sabiha Gökçen Havalimanı tarafına gittiği tespit edildi. Polis, bu iki aracın Edirne ve Sabiha Gökçen Havalimanı tarafına neden gittiği yönde çalışma yapıyor.

11 ŞÜPHELİ ARAÇ

Polis, olaydan sonra konsolosluğa ait 26 aracı mercek altına almıştı. 26 Aracın, 1 ile 3 Ekim arasında nerelere gittiği kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme de şüpheli 11 araç tespit edildi. 1 ile 3 Ekim arasında çıkarılan rotalara göre, araçların çok değişken yerlere gittiği tespit edildi. Polis şüpheli gördüğü bu 11 aracın üzerinde kriminal inceleme yaptığı öğrenildi.

HAVALİMANINDA KARAKOL KURULMUŞ

Olayla ilgili sürdürülen çalışmaların detayları da ortaya çıkıyor. Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdikten sonra çıkmadığı bilgisi saat 18:00 sıralarında polise ulaşması üzerine İstanbul emniyeti hemen harekete geçti. Konsolosluktan çıkan 6 Suudi timin saat 17:44 sıralarında özel jetle havalimanından ayrıldıkları tespit edildi. O saatte kalkan uçağın aranamadığı belirtildi. Geriye Suudi timin hemen takibi yapılmaya başlanmış. Bunun içinde iki havalimanında adete karakol kuruldu. Bir çok ekip, saat 22:00’de özel jetle ayrılan Suudi timini yakından takip etti. Bavulları arama noktasından geçilerek incelendi.

‘KAMERALAR 15 GÜNDÜR BOZUK’ DEMİŞLER

Suudi’lerin 10 gün sonra izin verdiği konsolosluk aramasında da ilginç detaylar yaşandığı öğrenildi. Konsolosluk ve konsolosluk konutunda luminol çalışması yapıldı.Suudi yetkilileri, içerde bulunan güvelik kamera görüntüleri de incelemek isteyen polise kameraların 15 gündür bozuk olduğu söylediği öğrenildi.

KUYU 13 METRE

Çok konuşulan konsolos konutundaki kuyu detayında ise kuyunun 13 metre derinliği olduğu saptanmış. Konutun içinde, eksi bir katta bulunan kuyudan alınan su örneği soruşturmaya farklı boyut getirebileceği düşünülüyor.

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