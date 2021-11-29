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Cemal Okan: Kısa film, sinemada başarıya giden yolun hiç bitmemesi gereken en başıdır

Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festival, sanatseverleri teşvik ederek, sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Festivalin jürisinde Derviş Zaim, Ercan Kesal, Bade İşçil, Yüksel Aksu gibi usta sinemacılar ve oyuncular yer alıyor

Cemal Okan: Kısa film, sinemada başarıya giden yolun hiç bitmemesi gereken en başıdır
Tayf'a başvurular başladı
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HABERTURK.COM

Uluslararası ve ulusal tüm katılımcılara açık olan Tayt Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festivalde dört farklı kategoride toplam 12 ödül, jürinin belirlediği bir filme ise 'Dijital Film Akademi Özel Ödülü' verilecek.
24 - 26 Şubat 2022 arasında gösterimlerinin gerçekleştirileceği festivalin ödül töreni ise 27 Şubat 2022'de Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ev sahipliğinde düzenlenecek.

'GELİR BEKLENTİSİ YOK'
Festival hakkında açıklamalarda bulunan TÜRSAK Başkanı Cemal Okan, "Kısa film, uzun metrajın öyküsüdür" diyerek, "Kısa filmin en büyük avantajı, düşük maliyet ve gelir beklentisi olmaması, en büyük zorluğu ise en kısa sürede en çok şeyi anlatmasının beklenmesi. Kısa film, sinemada başarıya giden yolun hiç bitmemesi gereken en başıdır" şeklinde konuştu.
Türkiye'de ilk yılında 13 ciddi ödül vermeyi hedefleyen bir başka festivalin olmadığına vurgu yapan Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali Jüri Başkanı Cemal Okan, "Bu anlamda festival ilkleri bünyesinde barındıran ve kısa filmciler için ‘es geçilmemesi gereken' fırsat niteliği taşıyan bir etkinlik olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cemal Okan
Cemal Okan

Festivalin detayları hakkında bilgi veren Tayt Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Ş. Güzin Ilıcak Aydınalp, "Oyunculuk atölyesi, yönetmenlik atölyesi, senaryo yazım atölyesi vb. gibi atölyeler de festival programında yer alacak. Festivalin amacı genç yönetmenlerin ve sinema öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kısa film projelerini ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşımak ve iyi eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak" dedi.

Kısa filmin, sinemanın yapıtaşı olduğunu söyleyen Tayt Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Doç. Dr. Nagihan Bikiç ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi; "Bu yüzden kısa filmle uzun film arasında var olduğu düşünülen hiyerarşik alt-üst ilişkisi bir illüzyondan ibarettir. Bizler filmlere sürelerinden, bütçelerinden veya dağıtım olanaklarından dolayı kıymet vermeyiz, bizler filmlere bizleri büyülü bir gerçekliğe doğru çektikleri için, bizlere başka dünyaların kapılarını araladıkları için ve bizleri yeni bakış açılarıyla tanıştırdıkları için kıymet veririz."

Festival jürisinde yer alan isimler şu şekilde:
* Derviş Zaim - Yönetmen
* Bade İşçil - Oyuncu
* Yüksel Aksu - Yönetmen
* Ercan Kesal - Oyuncu
* Gizem Pamukçu - Sanat Eleştirmen i/ Öğretim Üyesi
* Menderes Samancılar - Oyuncu
* Füsun Korkmaz - Devlet Destek Yatırım Uzmanı
* Yurdaer Okur - Oyuncu
* Zekeriya Kurtuluş - Görüntü Yönetmeni

* Festival ekibinde yer alan isimler ise;
* Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp - Festival Başkanı
* Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç - Festival Direktörü
* Festival Koordinatörü - Öğr. Gör. - Yönetmen Ahmet Bikiç
* Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan - Festival Koordinatörü
* Saygı Ünlü - Festival Medya ve İletişim Koordinatörü

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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