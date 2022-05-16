Çember serisinin 7. filmi olma özelliğine sahip Çember: Kabus 16 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çember: Kabus filmini izlemek isteyenler Çember filminin konusu nedir, oyuncuları kimler ve Çember: Kabus filmi nerede çekildi gibi sorulara yanıt aradı. Aksiyon, gerilim ve polisiye türünde olan Çember: Kabus ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Çember filminin konusu nedir,oyuncuları kimler? Çember: Kabus filmi nerede çekildi?

ÇEMBER: KABUS KONUSU NEDİR?

Hakan, onlarca tanığın önünde, daha önce tutukladığı eski bir uyuşturucu satıcısını tartaklar. Ertesi gün olay yerine geldiğinde onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Yakın mesafeden üç mermi ile öldürülen kişi yıllar önce tutukladığı uyuşturucu satıcısı ve dün kavga ettiği Necip Gümüşçü’den başkası değildir. Ekip ile birlikte diğer olası şüphelileri araştırırken, cinayet silahında Hakan’ın parmak izlerinin bulunmasıyla Hakan birden baş şüpheli haline gelir...

ÇEMBER: KABUS FİLMİ OYUNCULARI

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Serdar Orçin

Berçeste Kitapçı

Kahraman Sivri

Nihan Şahenk

Dilan Düzgüner

Selin Dumlugöl

Cansu Yeşim Aldoğan

ÇEMBER: KABUS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Çember: Kabus filminin tamamı İstanbul'da çekildi.