Cemil Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe tarafından gerçekleştirilen Fenerol kampanyasına 5000 forma satın alarak destek veren Cemil Kazancı tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Cemil Kazancı hayatı hakkında bilgiler...

CEMİL KAZANCI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemil Kazancı 1961 doğumludur. 58 yaşındaki iş insanı Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.