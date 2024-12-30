Cemil Tugay: Körfez için talebimiz Bakanlıkça reddedildi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Körfez'de deniz kirliliğine neden olan gemilerin denetlenmesine ilişkin yetki taleplerine ret yanıtı verdiğini açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabından yaptığı açıklamada "Körfez'e deşarj yapan işletmeleri ve kirliliğe neden olan gemileri denetleyebilmek için oluşturduğumuz yetki talebi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık’tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Kirlilik kaynaklarının önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen Bakanlık’ın Körfez için harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.
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