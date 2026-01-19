Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'ndan ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'ndan ilk paylaşım

        Ünlü oyuncu Cemre Baysel, bir süredir birlikte olduğu yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sosyal medyada ilk kez birlikte paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 22:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıklardan ilk paylaşım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Cemre Baysel, ayrılığın ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti. Baysel’in, bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birlikte olduğu iddiaları bir hayli dikkat çekmişti.

        Birlikte tatillere çıkan ikili, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı, son paylaşımlarıyla bu sessizliği bozdu.

        Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çektikleri bir akım videosunu yayımlayarak ilişkilerine dair ilk net paylaşımı yaptı. Tatile çıkarken kaydedilen anların yer aldığı bu paylaşım, kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 17 Ocak 2026 (Anevrizma Tedavi Yöntemleri Neler?)

        Anevrizmanın tedavi yöntemleri neler? Genetik profile göre spora yatkınlık için nasıl çalışmalar yapılıyor? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konukları; Doç. Dr. Mustafa Sakar ve Yasemin Ük oluyor. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.

        #Cemre Baysel
        #Cem Bölükbaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?