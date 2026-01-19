Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'ndan ilk paylaşım

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Cemre Baysel, ayrılığın ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti. Baysel’in, bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birlikte olduğu iddiaları bir hayli dikkat çekmişti.

Birlikte tatillere çıkan ikili, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı, son paylaşımlarıyla bu sessizliği bozdu.

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çektikleri bir akım videosunu yayımlayarak ilişkilerine dair ilk net paylaşımı yaptı. Tatile çıkarken kaydedilen anların yer aldığı bu paylaşım, kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.