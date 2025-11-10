Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddia edildi

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Cemre Baysel, bir kez daha aşk haberleriyle konuşuluyor.

Haziran ayında, oyuncu Aytaç Şaşmaz ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Baysel, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ancak Baysel sosyal medyasından yaptığı bir açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı.

Şimdi ise ünlü oyuncunun, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması, bu iddiaları güçlendirdi. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.