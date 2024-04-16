Cemre Baysel ve İlhan Şen ilk sinema filmleriyle hayranlarının karşısına çıkıyor

Popüler bir top model olan 'Yaz'ı canlandıran Cemre Baysel ile film yönetmeni 'Uzay'a hayat veren İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı 'Aşk Filmi', gösterime 19 Nisan’da çıkacak. Son dönemde imza attıkları başarılı projelerle adlarını duyuran Baysel ile Şen, ilk uzun metraj filmlerinde beyazperdeye fırtınalı bir aşk hikâyesini taşıyacak.

Senaryosu ve yönetmenliği pek çok dizi ve film projesini gerçekleştiren Deniz Denizciler’e ait olan 'Aşk Filmi’nin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Kamera süreci yaklaşık 10 hafta süren filmde, Erkan Petekkaya ve Onur Büyüktopçu’nun da aralarında olduğu pek çok ünlü isim rol aldı.

Film, popüler bir top model olan, gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğü ile bilinen 'Yaz’ın, deneme çekimlerine gittiği filmin yönetmeni 'Uzay' ile tanışmasını ve ikilinin hayatları boyunca unutamayacakları bir aşk acısı yaşamalarına neden olan süreci anlatıyor.