2026 Cemre düşme tarihleri: Bu yıl ilk Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?
2026 yılının ilk cemre düşmesi gündemdeki yerini koruyor. Cemre, halk inanışına göre kışın sona erip baharın yaklaşmaya başladığını simgeleyen geleneksel bir doğa olayıdır. Bu süreç, havaların ısınması, suların çözülmesi ve toprağın canlanması olarak yorumlanır. Peki, 2026 ilk cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte tüm detaylar...
Şubat ayının ortalarına gelinirken, yılın ilk cemre tarihi araştırmaları hız kazandı. Cemre düşmesi, baharın bir habercisi olarak doğadaki ısınmayı temsil eder. Halk takviminde cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Bu kapsamda “2026 yılının ilk cemresi ne zaman, hangi gün düşecek, ikinci ve üçüncü cemre tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
CEMRE NEDİR?
Cemre, Türk kültüründe kışın bitip baharın başladığını gösteren geleneksel bir işaret olarak bilinir. Kelime Arapça’da “kor”, “ateş” veya “sıcaklık” anlamına gelir. Halk inanışına göre cemre düşmesi, doğanın ısınmaya başladığını gösterir.
CEMRE NASIL DÜŞER?
Halk takvimine göre cemreler üç aşamalı bir süreç olarak kabul edilir. Cemre önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu sıralama, doğanın kademeli olarak bahara geçişini simgeler.
2026 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
2026 yılında ilk cemre, 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu tarihlerle birlikte kış soğuklarının etkisini yitirmeye başladığı ve baharın gelişinin ilk işareti olduğu kabul edilir.
İKİNCİ CEMRE SUYA DÜŞME TARİHİ
İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Bu dönemde denizler, göller ve akarsular üzerindeki soğuk etki zayıflayacak.
ÜÇÜNCÜ CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. Son cemreyle birlikte tarımsal faaliyetlerin başladığı, doğada canlanmanın hız kazandığına inanılır.