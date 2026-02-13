Şubat ayının ortalarına gelinirken, yılın ilk cemre tarihi araştırmaları hız kazandı. Cemre düşmesi, baharın bir habercisi olarak doğadaki ısınmayı temsil eder. Halk takviminde cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Bu kapsamda “2026 yılının ilk cemresi ne zaman, hangi gün düşecek, ikinci ve üçüncü cemre tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...