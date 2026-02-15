Cemre düşme tarihleri 2026: Cemreler ne zaman ve nereye düşecek, ilk cemre düştü mü?

İLK CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

2026 yılında ilk cemre, 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu tarihlerle birlikte kış soğuklarının etkisini yitirmeye başladığı ve baharın gelişinin ilk işareti olduğu kabul edilir.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Cemre", Türk kültüründe ve bazı Orta Doğu kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen bir meteorolojik ve kültürel olayı ifade eder. Geleneksel inanışa göre, baharın başlangıcında üç "cemre" düşer. Bu cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek, doğanın uyanışını ve ısınmasını simgeler.

Havaya Düşen Cemre: İlk cemre, genellikle Şubat ayının sonlarında, havanın ısınmaya başlamasıyla düşer. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, kışın soğuk ve sert geçişinin sona ermesi olarak kabul edilir.