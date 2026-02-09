Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Cemre düşme tarihleri 2026: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Cemre düşme tarihleri 2026: İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Cemre düşmesi için geri sayım başladı. Baharın gelişini temsil eden ve şubat ayında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre gündemde yer alıyor. Soğuk kış günlerinin ardından sıcaklıkları arttığı inanılan cemre ilk kez havaya düşecek. Sıcaklık artışı olarak ilk cemre düşmesi şubat ayında gerçekleşecek. Peki, Cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? İşte, birinci, ikinci, üçüncü 2026 cemre düşme tarihleri

        Giriş: 09.02.2026 - 17:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:03
        Cemre düşmesi sırasıyla gerçekleşiyor. Bahar aylarının müjdecisi cemre, ikisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprağa düşer. Peki Cemre ne zaman düşecek?

        CEMRE NEDİR?

        Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

        Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

        CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

        2025 yılı cemre düşme tarihleri halk takvimine göre sırasıyla şöyledir:

        Havaya Cemre: 19-20 Şubat

        Suya Cemre: 26-27 Şubat

        Toprağa Cemre: 5-6 Mart

