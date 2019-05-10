Gana'da son yıllarda cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından, dans eşliğinde taşınıyor. Ailenin acısını dindirme ve metanetlerini arttırma amacıyla yapılan merasimde dansçılar tabutu çeşitli dans figürleri eşliğinde taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde benzeri bir cenaze töreninde dansçılar, omuzlarındaki tabutu yere düşürdü. Acılı ailenin gözyaşları ile izlediği tören sırasında tabutun düşmesi ve cenazenin tabutun dışına çıkması ailenin acısını katladı. Olay sırasında dansçılar da büyük şok yaşadı.