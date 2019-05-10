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Cenaze töreninde tabutu düşürdüler

DHA

Gana'da profesyonel dansçılar, cenaze töreni sırasında dans ederek taşımakta oldukları tabutu düşürdü.

Gana

Gana'da son yıllarda cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından, dans eşliğinde taşınıyor. Ailenin acısını dindirme ve metanetlerini arttırma amacıyla yapılan merasimde dansçılar tabutu çeşitli dans figürleri eşliğinde taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde benzeri bir cenaze töreninde dansçılar, omuzlarındaki tabutu yere düşürdü. Acılı ailenin gözyaşları ile izlediği tören sırasında tabutun düşmesi ve cenazenin tabutun dışına çıkması ailenin acısını katladı. Olay sırasında dansçılar da büyük şok yaşadı.

 

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